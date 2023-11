Arrestimi i Malltezit e akuzat ndaj Berishës/ Rama: Luftën e filluar do ta fitojë shteti

Kryeministri Edi Rama ka reaguar lidhur me arrestimet e fundit të bëra nga SPAK.

Ai tha se çfarë keni parë në periudhën e fundit me arrestime figurash profilesh të larta të krimit të organizuar është vetëm fillimi i fundit.

Rama thotë se ka filluar fundi i pozicionit të privilegjuar të krimit të organizuar në zona të caktuara të Shqipërisë.

Sipas kryeministrit këtë luftë të filluar do ta fitojë shteti dhe do ta fitojë pa kthim.

“Me krijimin e SPAK, aleatin prokurorinë dhe gjykatat kanë qenë kryesorë. Tani kemi hyrë në revansh shteti, jo qeveria. Çfarë keni parë në periudhën e fundit me arrestime figurash profilesh të larta të krimit të organizuar është vetëm fillimi i fundit. Ka filluar fundi i pozicionit të privilegjuar të krimit të organizuar në zona të caktuara të Shqipërisë.

Do të jetë e afërt koha kur të gjitha këto vatra do të shuhen. Ata që i përkasin asaj bote dhe do të kenë kurajon të rrinë në Shqipëri do të përfundojnë aty ku kanë filluar të shkojnë ata që janë provat e para të gjalla sesi këtu nuk ka kompromis me krimin e organizuar. Këtë luftë të filluar do ta fitojë shteti dhe do ta fitojë pa kthim.

Një epokë e gjatë të fortësh me statuse speciale në botën e krimit të organizuar do të mbyllet pa kthim. Bota e nëndheshme do të kenë jetën e tyre por jo më mbi dhe nën dhe. Mbitoka e Shqipërisë do të jetë e shtetit shqiptar.

Lufta me krimin e organizuar do të bëhet me minjtë e nëntokës por jo nëpër mexhelise dhe jo deri nëpër fonde publike. Kjo është mbase pak por për mua është shumë, një nga gjërat ëm të sigurta. Koha do të flasë shumë shpejtë. Veprimi ndaj krimit të organizuar do të jetë shembullor.”, tha Rama.