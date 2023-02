Arrestimi i ish-zyrtarit të FBI/ Vasili: Rama përmendet 14 herë në akuzën e McGonigal

Deputeti i Partisë së Lirisë, Petrit Vasili ka komentuar ditën e sotme skandalin e McGonigal, teksa nuk i ka kursyer as kritikat kundrejt kryeministrit Edi Rama.

Vasili duke ju referuar akuzave dhe fakteve nga hetimet e autoriteteve amerikane është shprehur se Rama ka korruptuar zyrtarë amerikan për të sulmuar opozitën e vendit.

“Rama perfundimisht nje Kryeminister i diskredituar dhe i rrezuar! Rama permendet 14 here ne akuzen ndaj McGonigal! Rama ka shnderruar zyren e kryeministrit ne nje vendstrehim mafioz ku takohen korruptuesit dhe te korruptuarit dhe lloj lloj individesh me lloj lloj interesash njeri me i erret se tjetri. Rama ka ngrene e pire dreka e darka me McGonigal ne Shqiperi dhe Amerike dhe kane qene ne maredhenie te qarta te nje korrupsioni te thelle dhe me objektiva te qarta perfitimi financiar dhe politik”, shkruan Vasili në FB.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Deputeti vazhdon me tej duke thënë se Rama gënjen kur thotë se McGonigal akuzohet vetëm për dy akuza ndërsa e vërteta është se ai akuzohet për 9 akuza tepër të rënda.

“Rama genjen e thote se McGonigal akuzohet vetem per dy akuza ndersa e verteta eshte se ai akuzohet per 9 akuza teper te renda. Rama ne menyre mafioze me ish agjentet e sigurimit te shtetit çon permes McGonigal informacione zyrtare te qeverise per te goditur opoziten.

Rama çon 225 mije dollare duke korruptuar nje zyrtar teper te larte te FBI amerikane per trafik influence, per goditjen e opozites dhe per perfitime financiare.

Rama i jep koncesione oligarkut rus Deripaska, qe ishte nen sanksionet amerikane duke e shpallur investitor strategjik, ndërtues hidrocentralesh, pronar licencash hidrocentralesh dhe te mos të harrojmë se është një nga njerëzit më të afërt të Putinit.

Rama eshte sot nen akuze per veprime shume te renda korruptive te zyrtarit amerikan te provuara nga hetimi amerikan. Rama provoi sot se Shqiperia sot nuk ka kryeminister, por thjesht nje korruptues te te udhehequr vetem nga interesa politike dhe financiare mafioze.

Rama eshte realisht kufome politike mafioze, e diskredituar dhe e kapur ne flagrance me presh ne dore ku i rendojne pergjegjesi shume te renda”, përfundon Vasili.