Arrestimi i efektivit në Sarandë për drogë, Berisha denoncon: Ka lidhje të forta me PS-në

Ish-kryeministri Sali Berisha përmes një postimi në Facebook është shprehur se efektivi i policisë që u arrestua në Sarandë për shpërndarje droge ka “lidhje të forta me Partinë Socialiste”.

Berisha ka ndarë një mesazh të një qytetari, i cili shprehet më tej se të arrestuarit janë nipërit e ish-kreut të PS në Delvinë, nipi i të cilit është arrestuar së bashku me grupin e Habilajve.

Ai vijon duke thënë se polici i arrestuar ka në policinë e Sarandës edhe babain e tij, tre xhaxhallarë, si edhe të afërm të tjerë në role të ndryshme pranë policisë.

Polici trafikant i Sarandës, socialist i thekur. Ai ka rrjet të gjerë në policinë e Sarandës!

Lexoni mesazhin e qytetarit dixhital.

Mirmbrema. Polici i arrestuar sot ne Sarande Redian Bello sebashku me djali e dajos se tij Sejdi Vocka per shperdarje droge ka lidhje shum te forta me Partin Socialiste ,ne Sarande. ata jane nje oktapod ne policine e Sarandes.

Jane niprit e ish kryetarit te PS Delvine, aktualisht nen/ prefektit te Delvines Agron Kohila xhaxhai i Gjergji Kohiles arrestuar me Grupin habilaj. Polici i arrestuar sot per shperdarje droge ka ne policine e Sarandes babin e tij Shkelqim Bello polic i patrulles se pergjithshme ne Sarande, 2 ]- xhaxhain Vilson Bello ins.zone ne kom pol Sarande. 3] - xhaxhin Nazif Bello , polic ne piken doganore kakavie .4 - Xhaxhain tjeter Klement Bello polic i krimit ekonomik ne kom. Pol . Sarande. 5 - Vajzen e xhaxhit Jusilda Bello vajaza e ( Vilson Bellos ) ne policin kufitare pika e kontrollit Qaf Bot .6- Burrin e vjazes se Xhaxhait Eri Koka polic ne doganen e qaf botes. Eri Koka eshte djali i Vangjel Kokes shefi i personelit no K9m. Pol. Kufirit Sarande. Te gjith te permendurit larte me mbiemrin Bello jan djemt emotres se Agon Kohiles n / prefrktit te delvines ( ish kryetarit te Ps Delvine

Me fal se harrova. Jane dhe lidhje shum e forte e Fadil Veliut. Shefi i kom policise kufirit Sarande( kusheri i Ardi Veliut )