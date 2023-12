Arrestimi i “baronit të drogës”, reagon Taulant Balla: Forca e ligjit do të godasë mbi këdo

Pas arrestimit të Gëzim Çelës ka reaguar edhe ministri i Brendshëm Taulant Balla.

“Forca e ligjit do të godasë mbi këdo dhe pandërshkueshmëria do të marrë fund ndaj kujtdo që kujton se do të vazhdojë t’i fshihet drejtësisë.

Përgëzoj Policinë e Shtetit, e cila në bashkëpunim me një agjenci të rëndësishme partnere dhe me strukturat ligjzbatuese të Republikës së Kosovës kanë bërë të mundur arrestimin e shtetasit Gëzim Çela, një person i dënuar dhe i kërkuar prej shumë kohësh nga drejtësia në Shqipëri”, shkruan Balla.