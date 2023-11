Arrestimi në Pogradec, lirohet avokati Altin Goxhaj

Avokati Altin Goxhaj lihet i lirë nga policia, pasi u arrestua dje në Udënisht i akuzuar se kundërshtoi shembjen e një ndërtese trekatëshe nga INUK.

Goxhaj u la i lirë në mesnatë, ndërsa do të gjykohet në gjendje të lirë. Avokati Goxhaj ishte zgjedhur avokat nga Azem Brahaj, pronari i ndërtesës trekatëshe, i cili sëbashku me 20 familjarë u ngujuan dje në godinën që do shembej.

Në momentin që FNSH-ja ka ndërhyrë për t’i nxjerrë nga godina, ka hasur edhe në kundërshtimin e avokatit Goxhaj.