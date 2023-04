“Arkat janë bosh dhe me kredi, çfarë ju bën kaq të sigurt në fitore?” Braçe i shkruan LIVE, ja reagimi i Berishës

Ish-kryeministri Sali Berisha ditën e sotme zhvilloi një bashkëbisedim me qytetarët në Facebook.

Por papritur, Berishës i erdhi një pyetje nga një profil në Facebook me emrin Erion Braçe dhe foton e deputetit socialist.

Nuk dihet, por ka pak gjasa që të ketë qenë vetë socialisti. Pyetja ishte se çfarë e bënte kaq të sigurt për fitore në 14 Maj. Berisha iu përgjigj.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

“Duhet të ndalojmë të keqen. Aty ku ndalojmë të keqen lind shpresa dhe mundësia. Ka qenë viti ’92, gjithsej arka e shtetit kisha 4 milionë dollarë. 80% e qytetarëve ishin të papunë.

Por reforma dhe guximi për t’i ndërmarrë ato bënë që çdo vit të ardhurat mund të dyfishohen.

Zoti Erion qeveria e ardhshme nuk do të ndërtojë rrugë me 24 milionë euro KM, apo shkolla me 6 mln Euro” tha ai ndër të tjera.