Arian Çani ka një propozim për Berishën: Sali Berisha duhet të bëhet si Albin Kurti

Gazetari Arian Çani ka komentuar përplasjet dhe kaosin që është krijuar kohët e fundit në Kuvend.



Në një intervistë për emisionin “Now” në Euronews Albania ai ka propozuar që opozita duhet të ndjekë shembullin e kreut të qeverisë Albin Kurti, gjatë kohës që ishte në opozitës.

Sipas tij opozita në vendin tonë duhet të ketë një strategji, ose në të kundërtën nuk do arrijë asgjë.

Arian Çani: Kujtoj opozitën e Albin Kurtit, e mbani mend sa vazhdoi me flakadanë. As opinionin nuk e kishte shumë pro, dhe me kalimin e kohës filloi të bëhej normale. Me kalimin e kohës filloi të bëhej normale. Njerëzit duhet të mësohen me një teatër të ri, me ca aktorë të veshur me kostume të tjerë. Unë them se nëse e kanë me kaq nuk do të arrijnë gjëkundi. Nëse nuk do të kenë një strategji nuk do të arrijnë asgjëkundi.