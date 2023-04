Apeli i GJKKO lë në burg Lefter Allën dhe 12 personat e tjerë të arrestuar, mes tyre dhe nënkryebashkiakja e Bulqizës

Ish-kryebashkiaku i Bulqizës, Lefter Alla ka mbetur në burg në seancën e sotme të apelit të GJKKO-së.

Në burg po ashtu janë lënë dhe 12 personat e tjerë të arrestuar bashkë me të, mes tyre dhe nënkryetarja e Bashkisë së Bulqizës, Enkeleda Lleshi. Lefter Alla akuzohet për një tender me vlerë mbi 2.8 milion euro, me akuzën e “shkeljes së barazisë së pjesëmarrësve në tendera apo ankande publike” dhe “Shpërdorimi i detyrës”.

Ish-krybashkiaku disa ditë më parë ka kundershtuar vendimin e Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar që caktoi ndaj tij masën e sigurimit “arrest me burg” .