Apeli i dha vulën e PD-së Berishës, Basha mbledh strukturat: Me njerëzit s’më lidh karrigia apo logoja

Lulzim Basha mbledh strukturat e grupit të tij, kerët e degëve dhe këshillin kombëtar për të vendosur vijimin e grupimit demokratik, pas vendimit të Apelit për t'i dhënë vulën Berishës.

Përpara hyrjes në seli Basha deklaroi:

E thashë më parë nuk e komentoj vendimin e gjykatës kemi vendosur një standard të tillë, Hapat do ti diskutojmë me kolegët.

Do të jem në përputhje me angazhimi për ata qindra demokrat dhe synimi është largimi i qeverisë.

Nuk e kam ndjerë vetë ndryshe prej titujve dhe ofqeve. Kam qenë Lulzim Basha para se ty hyja në politik ,jam Lulzim Basha sot dhe do të jem Lulzim Basha.

Përkushtimi im është për një Shqipëri që meriton më shumë.

Pritet të shihet çfarë do të ndodhë tani që Basha ka prezantuar dhe programin elektoral si dhe ka deklaruar se ka kandidatë gati për zgjedhjet parlamentare të 2025.

Deri tani Lulzim Basha nuk ka pasur asnjë deklaratë lidhur me vendimin e gjykatës së Apelit që i dha vulën dhe logon e PD-së, Sali Berishës.