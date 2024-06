Apeli i dha vulën Berishës, Basha 2 orë mbledhje me Kryesinë pa vendim! Disa anëtarë: T’i drejtohemi Gjykatës së Lartë

Lulzim Basha mblodhi për 2 orë Kryesinë pasi Apeli i dha Sali Berishës vulën e PD-së. Në mbledhje nuk është dalë me një vendim se di do të vijohet pas këtij vendimi, por burime bëjnë me dije se një pjesë e anëtarëve të Kryesisë kanë kërkuar që t'i drejtohen Gjykatës së Lartë.

Basha është shprehur që të mos marrin sot një vendim, por të pyeten edhe anëtarët dhe më pas të dilet me një vendim.

Para se të hynte në seli Basha tha për mediat se nuk komenton vendimet e gjykatave. Ndërkohë, ai tha se do të vijojnë betejën dhe hapat që do ndjekin pas këtij vendimi.

"E thashë më parë nuk e komentoj vendimin e gjykatës kemi vendosur një standard të tillë.

Hapat do t'i diskutojmë me kolegët. Do të jem në përputhje me angazhimi për ata qindra demokratë dhe synimi është largimi i qeverisë.

Nuk e kam ndjerë vetë ndryshe prej titujve dhe ofqeve. Kam qenë Lulzim Basha para se të hyja në politikë ,jam Lulzim Basha sot dhe do të jem Lulzim Basha.

Përkushtimi im është për një Shqipëri që meriton më shumë", tha Basha.

Ndërkohë, në orën 20:00 mësohet Basha do të ketë një takim në hotel Rogner me krerët e degëve të partisë. Pritet të shihet çfarë do të ndodhë tani që Basha ka prezantuar dhe programin elektoral si dhe ka deklaruar se ka kandidatë gati për zgjedhjet parlamentare të 2025.