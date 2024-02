Ankimimi i Alibeajt, Hajdari: Vendimi i Gjykatës nuk sjell zgjidhje

Ish-deputetja e PD, Rudina Hajdari, ka reaguar pasi Gjykata e Apelit mori në shqyrtim ankimimin e deputetit Enkelejd Alibeaj për vendimin e gjyqtarit Agron Zhukri që njohu statutin e PD, të dalë nga Kuvendi i 11 Dhjetorit 2021.

Hajdari tha në emisionin “Top Talk” se ky vendim nuk duhet paragjykuar, por theksoi se situate në PD nuk mund të ndryshojë me vendim gjykate.

Ajo deklaroi se zgjidhjen e krizës mund ta bëjë të mundur vetëm anëtarësia dhe demokratët në tërësi.

"Mendoj që sot është pranuar ankimimi… le të mos paragjykojmë. Ashtu siç kam vendosur të pranoj vendim e zotit Zhukri, do respektoj edhe palën tjetër dhe të shikojmë se çfarë do jetë vendimi i Gjykatës së Apelit.

E dyta, mendoj sesa i përket çështjeve të PD, nuk mendoj se zgjidhen me vendim gjykate. Jo domosdoshmërisht mendoj se ky vendim do sjellë një zgjidhje përfundimtare. Reagime do të sjellë. Asnjë lloj vendimi gjykate nuk mund ta sjellë në vete një parti. Mendoj se zgjidhja e krizës vjen nga anëtarësia dhe demokratët në tërësi. Zgjidhja nuk është një individ, është një ekip i mirëfilltë”, u shpreh ish-deputetja.