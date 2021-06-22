Ankimi i ONM për Elisabeta Imerajn, reagon Yuri Kim: Media ti shërbejë publikut me drejtësi
Ambasadorja Amerikane në Tiranë Yuri Kim reagoi me anë të tri postimeve në tvvitter lidhur me rekomandimin e ONM për ankimin në KPA të vendimit të KPK që konfirmoi në detyrë prokuroren e Tiranës Elisabeta Imeraj.
“Në përputhje me rolin e saj kushtetues në procesin e verifikimit, vëzhguesit ndërkombëtarë dje rekomanduan Komisionerët Publikë të apelojnë vendimin e Komisionit të Pavarur të Kualifikimit për një çështje të rëndësishme”, shkruan Yuri Kim duke vendosur edhe adresën e rekomandimit të ONM-së.
Më tej diplomatja amerikane thekson: Të gjithë duhet të shikojmë nga afër se çfarë do të ndodhë më pas. A do të jetë përgjigjja për të treguar guxim dhe integritet për të dhënë drejtësi ose, siç e kemi parë shumë shpesh në të kaluarën, për të devijuar përpjekjet duke sulmuar procesin e verifikimit dhe duke shpifur vëzhguesit ndërkombëtarë?
Më tej ambasadorja thekson: A do t'i shërbejnë media publikut dhe ta mbulojnë këtë çështje me integritet, apo do të marrin telefonata dhe do të bien dakord të qëndrojnë të heshtur dhe të verbër? Është koha për të treguar guxim dhe integritet. Koha për të thyer modelet e vjetra që dëmtojnë. Koha për të ecur përpara, hap pas hapi.
