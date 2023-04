Ambasadorja Kim mbërrin në Shkodër, takim me shtabin e PD, ja për çfarë do të diskutohet

SHKODËR

Ambasadorja e SHBA-ve në Shqipëri, Yuri Kim ka mbërritur në Shkodër.

Kim do të zhvillojë për herë të parë takim me shtabin e Partisë Demokratike në Shkodrës, teksa pritet të takohet me drejtuesin politik të PD, për Qarkun Shkodër, Helidon Bushati.



Kryefjala në këtë takim do të jenë zgjedhjet e 25 prillit.

Kujtojmë se para disa javësh, Kim zhvilloi një takim me drejtuesit e qarqeve të PD dhe PS në Elbasan, ku u diskutua pikërisht për zgjedhjet parlamentare të prillit.