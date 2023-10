Ambasadorja e Izraelit në Tiranë: Shqipëria të shpallë Hamasin organizatë terroriste

Ambasadorja e Izraelit në Tiranë, Galit Peleg, ka kërkuar nga Shqipëria, por dhe nga vendet mike të Izraelit, që të shpallin Hamasin organizatë terroriste.



Në një intervistë për gazetaren Sidorela Gjoni, ajo theksoi se Izraeli kërkon që vendet mike të mbështesin Izraelin dhe ndërkombëtarët t’i japin kohën e duhur për të reaguar ashtu siç e shohin ata të përshtatshme.

“Ne jemi duke kërkuar ndihmë nga miqtë tanë në pozicione të rëndësishme, në vende të mëdha si SHBA dhe anëtare të BE. Ne jemi duke kërkuar dy –tre gjëra kryesore. Ne duam që këto shtete të vazhdojnë të mbështesin Izraelin dhe ta deklarojnë hapur këtë mbështetje dhe e dyta duam të na japin kohën dhe legjitimitetin për të reaguar në mënyrën se si e shikojmë të përshtatshme për të reaguar.

Nuk do të përpiqemi që të cenojmë civilët në Gaza, por do të synojmë të targetojmë organizatën e Hamasit dhe liderët e Hamasit të vuajnë. Duam që ndërkombëtarët të na lejojnë të përballemi me Hamas. Asgjë nuk është e balancuar deri sa ne të shkatërrojmë infrastrukturën e Hamas-it. Kërkojmë mbështetjen e vendeve mike që të na mbështesin për këtë. Presim nga vendet mike ndaj Izraelit, përfshirë Shqipërinë që të shpall Hamasin si organizatë terroriste”, tha ajo.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Ajo theksoi se askush në Izrael nuk është i sigurt duke theksuar se do të hetojnë se nga erdhi sulmi.



E pyetur se përse Mossad që është agjencia e dytë më e madhe e spiunazhit në Perëndim pas CIA-s, nuk arriti të dallojë paraprakisht sulmin, tha se për këtë do të përgjigjet në një moment të dytë.

“Familja ime për fat të mirë është mirë, por që askush nuk është i sigurt. Jemi vend shumë i vogël. Kam disa miq, djali i të cilëve ka humbur. Më duhet të them se në këtë kohë, kur kemi kaq jetë të humbura, kemi më shumë se 700 persona të vdekur dhe më shumë se 2200 persona në gjendje kritike dhe më shumë se 130 persona janë rrëmbyer. Është një lloj sulmi ndryshe nga sulmet e tjera. Nuk mendoj se kemi aktualisht një përgjigje për këtë pyetje, Është diçka që duhet ta hetojmë. Do të shikojmë se si duhet të përgjigjemi. Ajo që është e rëndësishme është të kujdesemi për personat që janë në gjendje kritike. Për pyetjen do të përgjigjem në një moment të dytë”, tha ajo.