Ambasadorja e Izraelit: Dhunës do t'i përgjigjemi me dhunë, jo me dhurata

Në një intervistë me gazetaren Beti Njuma, ambasadorja e Izraelit në Shqipëri Galit Peleg u shpreh se është e kotë të negociosh me terroristët, ata nuk flasin të njëjtën gjuhë, nuk funksionojnë me të njëjtat vlera.

Ajo tha se dhuna nuk është zgjidhja për zgjidhjen e konfliktit dhe se palestinezët duhet të kuptojnë se dhunës Izraeli do t'i përgjigjet me dhunë, jo me dhurata.

Galit Peleg: Është e kotë të negociosh me terroristët, ata nuk flasin të njëjtën gjuhë, nuk funksionojnë me të njëjtat vlera. Kur përfaqësuesit e vendeve demokratike vijnë të flasin me terroristët, ata nuk flasin të njëjtën gjuhë, nuk kanë rregulla dhe mund të bëjnë çdo gjë. Ne jemi të kufizuar mbi të gjitha nga vlerat. Prandaj për të shkatërruar infrastrukturën e terroristëve duhet të përdorim shumë forcë dhe duhet të mbështetemi, së paku moralisht nga bashkësia ndërkombëtare.

Nëse flasim për zgjidhjen e problemit më të madh, atë të konfliktit me palestinezët, mendoj se dy gjëra duhet të ndodhin: e para, palestinezët duhet të kuptojnë se dhuna nuk është zgjidhja për zgjidhjen e konfliktit. Mendoj se shumë vende e kanë kuptuar dekada më parë, por palestinezët nuk e kanë kuptuar akoma.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Palestinezët e konsiderojnë Hamasin si pjesë të popullit të tyre dhe thonë se janë vëllezër, se janë të pandarë, ndërsa ne i ndajmë nga palestinezët, por ata nuk e bëjnë këtë ndarje. Një gjë që duhet të kuptojnë është se dhuna nuk është zgjidhje dhe duhet të kuptojnë se dhunës do t’i përgjigjemi me dhunë, nuk do tu japin dhurata për përdorimin e dhunës ndaj nesh.