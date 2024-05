Ambasadori Hoxha para Këshillit të Sigurimit: Rusia nuk mund t’i shpëtojë përgjegjësisë

Ambasadori shqiptar në OKB, Ferit Hoxha, dënoi ashpër sulmet ruse mbi Ukrainë, duke i cilësuar ato si kriminale.

Në fjalën e tij mbajtur para Këshillimit të Sigurimit, Hoxha theksoi se kriminelët e luftës duhet të mbajnë përgjegjësi dhe duhen dënuar.

Fjala e ambasadorit Hoxha:

Ky është takimi i 14-të i KS për Ukrainën që nga 31 janari, gjatë luftës së agresioni ka hyrë në muajin e dytë.

Le të përcaktojmë disa fakte bazë por domethënëse: Rusia ka ngecur dhe perandorake e saj ëndrrat nuk janë askund; marrja e Ukrainës më në fund doli e pamundur; Kievi ishte shumë i vështirë gëlltitje. Ushtria ruse është në rrëmujë por nuk i ka ndalur granatimet dhe bombardimet.

Kjo nuk është e re dhe nuk është lajm. Lajmi i vërtetë që ka tmerruar fjalën është ajo që Rusia po lë pas tmerre të papërshkrueshme, ato imazhe tronditëse në zonat prej nga është Rusia duke u tërhequr: imazhe të civilëve të ekzekutuar me një plumb në qafë, ndonjëherë me duar të lidhura pas shpine ose të vrarë me biçikleta; Imazhet e varreve masive të tejmbushura me kufoma. Imazhet e masakrës dhe shkatërrimit, duke përfshirë shtëpitë e grabitura, akte zakonisht u atribuohen banditëve, jo ushtarëve.

Ato burojnë nga të njëjtat impulse mizore si bombardimet e qyteteve, shtëpive, spitaleve, shkolla dhe kopshte nga forcat ruse. Bucha është një varrezë e hapur, fytyra famëkeqe e rusëve sulm.

Kemi dëgjuar herë pas here: nuk është Rusia!

Po, por Jo! Do të jetë e vështirë, në fakt e pamundur, për të bindur dikë që lëvozhgat e tanke të shkatërruara që rrëmojnë rrugët, minat dhe kurthet e armëve të lëna pas mes tyre rrënojat dhe trupat e civilëve të vrarë nga ekzekutimet arbitrare dhe të shtrirë në rrugët mes rrënojave, janë vënë skena për propagandë.

Kush do ta besonte se Rusia agresoi Ukrainën thjesht për të mbrojtur civilët, ndërsa Ukraina është e zënë me skenën e filmave horror? Ju mund t’i mbyllni gojën mediave në shtëpi, por ju nuk mund të mashtrosh imazhet satelitore, nuk mund të verbosh gazetarët e pavarur dhe të drejtat e njeriut OJQ-të në terren.

Të presësh që Rusia të pranojë dhe të thotë të vërtetën, po pret që të vijë Godot. Këto janë fakte, prova të vështira dhe të pështira të mizorive të kryera, fytyra e shëmtuar e kjo çmenduri. Krime të tilla, të dokumentuara nga HR Ëatch dhe të verifikuara nga pavarur dhe gazetarët profesionistë të respektuar, ata që janë të ndaluar për rusët, bëjnë thirrje përgjigjet, për hetime të plota, për llogaridhënie efektive, për drejtësi.

Kryeministri Rama i quajti këto krime një dhimbje të tmerrshme dhe një turp të tmerrshëm. Rusia ka një detyrim ligjor ndërkombëtar për t’iu përmbajtur ligjit ndërkombëtar humanitar, ligjet e luftës, duke përfshirë Konventat e Gjenevës të vitit 1949, Shtesa e Parë e saj Rusia ka detyrimin t’i përmbahet urdhrit të GJND-së për ta ndërprerë menjëherë atë Aktiviteti ushtarak në Ukrainë.

Por, për fat të keq, Rusia ka bërë një zgjedhje tjetër, të mos respektojë asnjë prej saj dhe ka u anulua nga e drejta ndërkombëtare. Por ligji do ta ndjekë.

Ushtria ruse dhe komandantët e saj nuk mund t’i shpëtojnë përgjegjësisë. Emri i “Kasapi i Mariupolit”, një kriminel që ka bërë hi një qytet të tërë dhe ka i bëri qytetarët e saj të shkojnë nga 3 vakte në ditë në mezi 3 vakte në javë, është gdhendur në rrënojat e qytetit.

Kjo është arsyeja pse ne do të mbështesim thirrjen për të pezulluar pjesëmarrjen e Rusisë në HRC. Rezoluta e OKB-së që krijoi Këshillin, përcakton se “anëtarët e

Këshilli do të respektojë standardet më të larta në promovim dhe mbrojtjen e të drejtave të njeriut”. Standardet e Rusisë janë të përziera dhe prania e saj atje është një farsë, përdhosje e vendit që quhet vend i shenjtë i të drejtave.

Te dashur kolege, Rusia ka njoftuar se tani do të zhvendosë fokusin e saj në Ukrainën Lindore. Kjo do të thotë se ajo do të përqendrojë brutalitetin e saj atje, në atë që mund të përfundojë në luftë e gërryerjes.

Rusia ka bllokuar rinovimin e misionit vëzhgues ndërkombëtar të OSBE-së në Ukrainë. Kjo i mohon komunitetit ndërkombëtar sytë e pavarur që i duhen atje. Kjo parashikon, mjerisht, më shumë luftë, mizori të mëtejshme, krime të tjera, edhe më shumë fatkeqësive humanitare.

Kjo luftë vazhdon të prekë veçanërisht gratë dhe fëmijët. Miliona kanë qenë të zhvendosur, shumë prej tyre vetëm, në kërkim të sigurisë dhe sigurisë. Është zemërthyer të shohësh nënat shkruajnë emrat dhe adresat në pjesën e pasme të fëmijëve të tyre në mënyrë që ata të jenë njihet në rast se përfundojnë jetimë.

Ne mirëpresim përpjekjet e OCHA dhe partnerëve të saj për të ofruar ndihmë, në mbështetje të njerëzit në Ukrainë dhe miliona refugjatë në vendet fqinje.