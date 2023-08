Ambasada e SHBA në Tiranë pret të ngarkuarin e ri me punë, David Wisner

Ekipi i ambasadës së SHBA në Tiranë ka pritur sot në Shqipëri të ngarkuarin e ri me punë David Wisner si edhe familjen e tij.

Në një reagim në rrjete sociale, Wisner u shpreh se për të është një ndër që të shërbejë në Shqipëri, duke shtuar se pret me kënaqësi që të mësojë më shumë për historinë dhe kulturën.

Wisner tha se është një nder të shërbejë në Shqipëri dhe ai pret me kënaqësi të mësojë më shumë për historinë dhe kulturën e saj të jashtëzakonshme. Ambasada do të vazhdojë të ndërtojë partneritetin e saj me Shqipërinë për të çuar përpara demokracinë, mbrojtjen dhe lidhjet e biznesit.