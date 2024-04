“Aludim për takim me Veliajn”/ Bardhi: Kam zero kontakt me përfaqësuesit e PS

Gazment Bardhi, kreu i Grupit Parlamentar të PD-së tha se drejtorët e Bashkisë së Tiranës u arrestuan 3-4 orë pasi ai kishte denoncuar përfshirjen e Olsi Ramës në laboratorin e Xibrakës.

Bardhi tha se ka zero shans që unë të kem kontakte me eksponentë të PS-së, përveç atyre që kam në Kuvendin e Shqipërisë.

Bardhi mohoi që të ketë pasur ndonjë takim me kontakt me Erion Veliajn, ashtu sikundër është aluduar në një prej mediave.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

“Nuk kam pasur asnjë informacion apo dijeni lidhur me arrestimin e drejtorëve të Bashkisë nga SPAK. Unë kam bërë denoncimin për Olsi Ramën, ndërsa SPAK ka arrestuar drejtorët disa orë më pas. Me sa mbaj mend unë, Basha në atë kohë nuk ka paraqitur dokumente, por ka bërë akuza politike. Nuk e di nëse i ka pasur ose jo në atë kohë dokumentet e TIMS.”-tha Bardhi per Syri tv