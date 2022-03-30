LEXO PA REKLAMA!

Alqi Bllako dorëzon zyrtarisht mandatin e deputetit, mbërrin shkresa në Kryesinë e Kuvendit

Lajmifundit / 30 Mars 2022, 16:09
Politikë

Alqi Bllako dorëzon zyrtarisht mandatin e deputetit, mbërrin shkresa

Deputeti socialist, Alqi Bllako pasditen e sotme ka dorëzuar zyrtarisht në Kryesinë e Kuvendit, kërkesën e tij për dorëheqjen nga mandati i ligjvënësit.

Ndaj Bllakos, rezultojnë disa akuza lidhur me kontratën e inceneratorit të Fierit.

Alqi Bllako akuzohet se ka shpërdoruar detyrën e tij si sekretar i Përgjithshëm i ministrisë së Mjedisit, duke ndryshuar dy herë kontratën dhe duke bërë shkelje të tjera që i kanë shkaktuar një dëm prej qindra milionë lekësh buxhetit të shtetit.

Tashmë pritet që kryesia e Kuvendit të miratojë vendimin për heqjen e mandatit të Alqi Bllakos dhe më pas Prokuroria e Posaçme (SPAK) mund të bëjë arrestimin e tij.

Kujtojmë se arrestimi i tij ka sjellë shumë reagime nga sfera e politikës.

