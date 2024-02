Alimehmeti: Shoh sinjale bashkimi në PD, në pranverë do ketë zhvillime

Anëtari në Këshillin Bashkiak të Tiranës, Ilir Alimehmeti, foli këtë të premte në lidhje me situatën në Partinë Demokratike.

Alimehmeti tha në një intervistë televizive se aktualisht po sheh sinjale bashkimi dhe reflektimi në Partinë Demokratike.

Sipas tij, në të djathtën shqiptare do të ketë zhvillime pozitive në pranverë.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

“Kemi një të keqe të madhe largimi i njerëzve. Nuk duhet të lejojmë shpopullimin e banorëve. PD duhet të zgjidhë problemet brenda vetes. Vendimet duhet t’i marrim në bashkëredim me çfarë kërkohet. Nëse ne vazhdojmë këtë rrugë pa dëgjuar pjesën tjetër, do vazhdojmë në këtë situatë që jemi. Unë shoh sinjale bashkimi, shoh sinjale reflektimi. Jam i mendimit se në pranverë do të ketë zhvillime pozitive.

PD duhet t’u përgjigjet nevojave që kanë njerëzit. Në Kuvend duhet të respektohet rregullorja dy palëshe, por nëse nuk respektohet nga pala më e madhe e ke shumë të vështirë që të ia kërkosh palës më të vogël. Kemi kërkuar seancë të posaçme për inceneratorët. Por kjo nuk bëhet, njësoj si Komisionet Hetimore të Parlamentit”, theksoi Alimehmeti.