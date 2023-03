Alibeaj vetëm me 17 kandidatë në zgjedhje? Ja të gjithë EMRAT e bërë publikë deri më tani

Kryetari i Komanduar i Partisë Demokratike, Enkelejd Alibeaj do të zhvillojë ditën e sotme një takim me kandidatët e prezantuar deri më sot për zgjedhjet e 14 majit.

Më herët, Alibeaj ka zhvilluar dhe një mbledhje me Kryesinë dhe me Grupin Parlamentar, ku temë diskutimi do të ishin pikërisht emrat me të cilët do te garonin më 14 maj.

Nuk dihet nëse do ketë kandidatë të tjerë që do të prezantohen, apo PD do garojë vetëm për 17 bashki në zgjedhjet lokale.

Kandidatët që Alibeaj ka bërë publik deri më tani:

1. Mallakastër- Agron Kapllanaj

2. Poliçan - Florian Qamo

3. Kuçovë - Ilirjan Koxhaj

4. Kamëz - Bilbil Bajraktari

5. Lezhë - Sandër Marku

6. Krujë - Sabah Sheta

7. Dibër - Naim Gazidede

8. Kurbin- Genc Doçi

9. Dimal- Dritan Sula

10. Patos- Pranvera Rizai

11. Vaut i Dejës- Klomentina Drini

12. Fier -Eriselda Zotaj Çelaj

13. Librazhd -Bujar Vreto

14. Vorë- Ibrahim Bruka

15. Korçë -Gjergji Gjata

16. Sarandë- Skënder Muço

17. Mirditë Mark Ruçi