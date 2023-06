Alibeaj kërkesë deputetëve: Propozoni kriteret për Presidentin e ri deri të dielën në darkë!

Enkelejd Alibeaj i ka dërguar mesazh deputetëve duke i lënë afat deri të dielën në darkë, secili anëtar i grupit parlamentar mund të sugjerojë kriteret për zgjedhjen e Presidentit dhe rregullat e procedurës që do të ndiqet.

Postimi i Alibeajt:

"Në vijim të mbledhjes së sotme dhe asaj që u dakordësua, secili anëtar i grupit, deri të dielen në darkë, mund të sugjerojë kriteret që do propozojmë për zgjedhjen e Presidentit.

Rregullat e procedurës që do ndiqet për përzgjedhjen konsensuale, ku opozita të ketë rol thelbësor në proces.

Me pas kryetari i grupit do te bëjë përmbledhjen e qëndrimeve dhe dokumenti do të diskutohet në mbledhjen e ardhshme të Grupit Parlamentar.

Gjithashtu, në vijim të porosisë për komisionet e posaçme, lutem dërgimin e kërkesave për pjesëmarrje në komisionin e posaçëm të reformës zgjedhore dhe territoriale.

Kjo, me qëllim që më pas të vendosim përbërjen në mbledhjet në vijim".