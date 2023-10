Akuzohet se ka favorizuar dhëndrin, shpërthen Berisha: Paftyrësi, ka paguar 11 % të detyrimeve

Ish-kryeministri Sali Berisha në një bashkëbisedim për gazetarët para gjyqit në GJKKO I ka cilësuar paftyrësi, akuzat se ka favorizuar dhëndrin e tij, Jamarbër Malltezi në privatizimin e ish-kompleksit “Partizani”. Berisha u shpreh se Malltezi ka paguar 11 % të detyrimeve me bono që kjo qeveri ua ka zgjatur afatin.

Berisha: Malltezi me pronarët e tjerë paguan 11 përqind të detyrimeve me bono, edhe kjo qeveri ua ka zgjatur afatin Në vitin 2008, vendimi me të cilin në mënyrë më të pafytyrë, akuzohem për korrupsion pasiv sepse qenka bërë për të fituar dhëndri im pronar. Pafytyrësia nuk mund të ketë emër tjetër. Vendimi nuk kishte asnjë lidhje, dhe Jamarbër Malltezi pronar, bashkë me 64 pronarë të tjerë, i detyroheshin shtetit 794 mijë euro ose dollarë në atë kohë. Ky grup pronarësh, 1 muaj përpara se të dalë vendimi, kishte paguar qindarkë për qindarkë 700 mijë euro me fatura bankare, pa asnjë bono privatizimi. Sepse vendimi nuk kishte dalë.

Pra, këta kishin mbetur debitorë afërsisht 100 mijë dollarë. Në këto 100 mijë dollarë, këta përdorën sipas ligjit 80 mijë. Dhe në total në pagesën e tyre, bonot e privatizimit janë gjithsej 11.4 përqind. Për objektet rrangullina që blenë dhe për tokën truall shteti në kuadrin e detyrimit ligjor. Kjo është e vërteta, të gjitha variantet e tjera janë një shpifje e turpshme që fryhen dhe pompohen nga media të qeverisë dhe jo vetëm, në funksion të piramidës së mashtrimit, të dacibaos së mashtrimit të Edi Ramës dhe prokurorëve të tij. Në vazhdim, janë përdorur dhe mijëra qytetarë të tjerë i kanë përdorur bonot e privatizimit për legalizimin e banesave dhe për privatizime të vogla, se të mëdhatë u bënë me formulë tjetër. Kjo është e vërteta dhe unë do i marr një nga një para jush dhe shqiptarëve. Kjo është aktakuzë e turpshme ndaj një reforme, që ekziston edhe sot. Këtu kam një vendim të vitit 2015 që thotë pse ua zgjasim këtë. Bonot përdoren si një detyrim ndaj qytetarëve se ti privatizove një ekonomi të tërë dhe ti mbete duarbosh. Nëpërmjet tyre kanë marrë diçka. Sigurisht nuk them se funksionuan, por jo edhe jashtë funksionit. Se janë lekët e privatizimit rreth 20 miliardë, janë mbi 12 miliardë privatizime të tjera. Dhe prapë janë një stok i madh të papërdorura. Edhe këta që kanë ardhur mbrapa, nuk kanë nxjerrë një ligj për t’i anuluar, por i kanë zgjatur afatin. Sepse nuk ka një bazë morale ajo. Jepu mundësi t’i përdorin si një shpërblim sado i vogël për ato që u privatizuan në këtë vend. Pra është e tëra një aktakuzë ndaj reformës.