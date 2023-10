Akuzohet për blerje votash, ja data kur do të zhvillohet seanca gjyqësore për Fredi Belerin

Seanca e parë gjyqësore për Fredi Belerin, i cili akuzohet për blerje votash, do të mbahet më 12 tetor në orën 09:00. SPAK ka ngritur ndaj kryebashkiakut të zgjedhur të Himarës, akuzën për “Korrupsioni aktiv në zgjedhje”.

Nga hetimet e Prokurorisë e Posaçme rezulton se Fredi Beleri ka premtuar 50 euro për çdo person që do të votonte për të dhe këto pazare i ka bere me Arsen Ramën, të cilit i ka premtuar 300 euro për shërbimin që do të bënte.

“Nga këqyrjet e telefonave, nga këqyrjet e akteve të ekspertimit kompjuterik, nga deklarimet e personave që kanë dijeni për veprën penale etj, rezulton se është e provuar tej çdo dyshimi të arsyeshëm që i pandehuri Dhionisios Alfred Beleri i ka ofruar shtetasit Arsen Rama shumat monetare prej 50 euro për çdo person që do të gjente Arseni, që do votonte për Belerin si kandidat për kryetar të Bashkisë Himarë, në zgjedhjet vendore të datës 14.05.2023, ndërsa vetë shtetasit Arsen Rama i ka premtuar si shpërblim për shërbimin që do të kryente shumën 300 euro”, thuhet në njoftimin e SPAK.

Sipas hetimeve te SPAK, Beleri ia ka dhënë shumat monetare Arsenit nëpërmjet të pandehurit tjetër Pandeli Kokaveshi, i cili ka qenë bashkëpunëtori i tij në kryerjen e këtij akti korruptiv dhe ky i fundit i ka dhënë shtetasit Arsen Rama tetë kartëmonedha të prerjes 5 000 lekëshe për tetë persona që do votonin në favor të shtetasit Dhionisios Alfred Beleri.