Akuzat e McGonigal/ Kongresi i SHBA ngre alarmin: Prokurorët po ia lehtësojnë akuzat

Komiteti Gjyqësor i Dhomës së Përfaqësuesve po përgatitet të thërrasë FBI-në për informacion në lidhje me ish-kreun e divizionit të kundërzbulimit të Nju Jorkut, Charles McGonigal, i cili u deklarua fajtor muajin e kaluar për komplot duke shpërfillur sanksionet e SHBA ndërsa punonte me një oligark rus. Paneli, i udhëhequr nga Rep. Jim Jordan, fillimisht i kërkoi byrosë në shkurt për dosjet përkatëse për McGonigal pasi ai u padit në Big Apple për punën e tij me Oleg Deripaska dhe në DC për fshehjen e parave të paguara nga një ish-anëtar i shërbimit inteligjent të Shqipërisë. Një zëdhënës i komitetit i tha Business Insider të martën se përgjigja e byrosë ndaj kërkesës fillestare kishte qenë joadekuate.

"Sjellja e keqe serioze e McGonigal si një zyrtar i lartë dhe i nivelit të lartë të FBI-së, dhe mundësia që McGonigal të marrë marrëveshje bujare për pranimin e fajësisë nga Departamenti i Drejtësisë në të dyja rastet, ngrenë shqetësime të rëndësishme se FBI dhe Departamenti mund të përpiqen të fshehin shtrirjen e vërtetë të gabuar të McGonigal për të shmangur dëmtimin e mëtejshëm të reputacionit të Byrosë," shkruan Jordan në një letër të martën drejtuar drejtorit të FBI-së, Christopher Wray.

Rep. Jim Jordan pyeti hapur nëse FBI-ja ka diskutuar për të ecur ngadalë në çështjen e Charles McGonigal për të minimizuar dëmtimin e reputacionit. Ish-kryetari i FBI-së akuzohet për komplot për të pastruar para duke shkelur Aktin Ndërkombëtar të Fuqive Ekonomike të Emergjencave. Prokurorët federalë thanë se McGonigal po përpiqej gjithashtu të hiqte Deripaskën nga lista e sanksioneve të SHBA-së, ku ai ishte vendosur në vitin 2018 në lidhje me pushtimin rus të Krimesë.

McGonigal pranoi në gjykatë se ai mori mbi 17,000 dollarë ndërsa ndihmonte Deripaskën të mblidhte informacione të dëmshme për një rival. Si rezultat, ai mund të përballet deri në pesë vjet pas hekurave. McGonigal është deklaruar zyrtarisht i pafajshëm në çështjen DC, por thuhet se po shikon gjithashtu një marrëveshje për pranimin e fajësisë atje.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

"Nëse refuzoni të prodhoni vullnetarisht dokumentet dhe informacionin e kërkuar, Komiteti mund të detyrohet të marrë në konsideratë përdorimin e procesit të detyrueshëm," shtoi Jordan.

Komisioni i Gjyqësorit po vazhdon të hetojë akuzat për politizim dhe njëanshmëri në Byronë Federale të Hetimit (FBI). Më 2 shkurt 2023, ne ju shkruam duke kërkuar dokumente dhe informacion në lidhje me aktakuzën federale ndaj Charles McGonigal, ish-agjentit special të ngarkuar me Divizionin e Kundërzbulimit të FBI-së në Nju Jork. Deri më sot, Byroja ka dështuar të bashkëpunojë vullnetarisht me kërkesë të Komisionit. Në dritën e marrëveshjes së fundit të McGonigal për pranimin e fajësisë, në të cilën qeveria ra dakord të heqë disa akuza më të rënda ndaj tij, ne ju shkruajmë për të përsëritur kërkesat tona. Më 15 gusht 2023, në përputhje me një marrëveshje të arritur me prokurorët federalë, McGonigal u deklarua fajtor për komplot për të shkelur Aktin Ndërkombëtar të Fuqive Ekonomike Emergjente dhe për të kryer pastrim parash. McGonigal pranoi se kishte kryer kërkime për oligarkun rus, Oleg Deripaska mbi një rival, Vladimir Potanin, në përpjekje për ta futur Potanin në ‘listën e zezë’ të SHBA. McGonigal gjithashtu pranoi se kishte marrë dhe fshehur një pagesë prej 17.500 dollarësh nga Deripaska në vitin 2021, duke e ditur se pagesa shkelte sanksionet që SHBA i kishin vendosur oligarkut rus në vitin 2018.

Prokurorët ranë dakord për të hequr akuzat e tjera kundër McGonigal që rrjedhin nga bashkëpunimi i tij me Deripaskën për të shkelur sanksionet e SHBA. Përveç çështjes në vazhdim në Nju Jork, McGonigal përballet gjithashtu me akuza të veçanta në Uashington për ‘fshehjen e marrëdhënies së tij me një ish-punonjës të një agjencie të inteligjencës shqiptare’. Ndërsa pagesa që McGonigal mori nga ish-zyrtari shqiptare është dukshëm më e madhe se ajo që mori nga Deripask, mbi 225 mijë dollarë- McGonigal thuhet se po punon për të arritur një marrëveshje të ngjashme për pranimin e fajësisë me prokurorët federalë në Uashington. Si shkeljet serioze të McGonigal si një zyrtar i nivelit të lartë të FBI, ashtu edhe mundësia që McGonigal të marrë një marrëveshje bujare për pranimin e fajësisë nga Departamenti i Drejtësisë në të dyja rastet, ngrenë shqetësime të rëndësishme se FBI dhe Departamenti i Shtetit po përpiqen të fshehin shtrirjen e vërtetë të shkeljeve të McGonigal, në përpjekje për të shmangur dëmtimin e mëtejshëm të reputacionit të Byrosë.

Prandaj, ne përsërisim kërkesat për dokumente dhe informacione në letrën tonë të datës 2 shkurt 2023, si dhe kërkesën tonë për një informim për këtë çështje. Ju lutem, jepni informacionin e kërkuar dhe organizoni që ky informim të ndodhë sa më shpejt të jetë e mundur, por jo më vonë se data 3 tetor 2023. Komisioni për Gjyqësorin ka juridiksion mbikëqyrës mbi Departamentin e Drejtësisë dhe FBI-në në përputhjen me Rregullin X të Rregullores së Dhomës së Përfaqësuesve. Nëse refuzoni të dorëzoni vullnetarisht dokumentet dhe informacionin e kërkuar, Komisioni Mund të detyrohet të marrë në konsideratë përdorimin e procesit të detyrueshëm.

Përse akuzohet Charles McGonigal?

McGonigal përballet me dy akuza, një në Nju Jork dhe një në Uashington D.C., ku në rastin e parë akuzohet se ka ndihmuar Oleg Deripaska, një oligark rus nën sanksione, me qëllim që të hiqet nga lista e biznesmenëve të sanksionuar nga qeveria e Shteteve të Bashkuara. Në rastin e dytë, në akuzën në D.C., McGonigal akuzohet se ka përfituar së paku 225 mijë dollarë si dhe udhëtime me shpenzime të mbuluara nga dy shqiptarë. I pari referohet në aktakuzë si Personi A, një shqiptar i natyralizuar amerikan me banim në Nju Xhersi, i cili vihet në dukje se ka qenë punonjës i shërbimeve sekrete shqiptare dekada më parë. Personi në fjalë i ka dhënë paratë McGonigalit, mes të tjerash që ky i fundit të hapë një hetim në SHBA në lidhje me një lobues që ka lobuar “për një parti të ndryshme me atë të kryeministrit shqiptar”. Akuzat që rëndojnë ndaj tij lidhen me faktin se ai ka dështuar të raportojë në sistemin e mbrojtjes së integritetit të zyrtarëve të FBI-së përfitimet në para të thata dhe në mbulime shpenzimesh udhëtimi si dhe takimet me zyrtarët e huaj, përfshirë kryeministrin e Shqipërisë.