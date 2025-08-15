LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Ajola Xoxa paraqitet në SPAK në zbatim të masës “detyrim paraqitje”

Lajmifundit / 15 Gusht 2025, 13:15
Politikë

Ajola Xoxa paraqitet në SPAK në zbatim të masës

Ajola Xoxa, bashkëshortja e kryebashkiakut të Tiranës, Erion Veliaj, i cili ndodhet në qeli që prej 10 shkurtit, është paraqitur sot në SPAK në zbatim të masës së sigurisë “detyrim paraqitje”.

Ajo u përfshi në hetimet e SPAK për shkak të dyshimeve për përfshirje në një skemë komplekse të pastrimit të parave, së bashku me Veliajn, ndaj të cilit rëndojnë akuza për korrupsion, pastrim parash, fshehje pasurie dhe futje të sendeve të paligjshme.

Vetë Veliaj ka mohuar çdo akuzë, duke e konsideruar çështjen të motivuar politikisht.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion