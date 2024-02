Ahmetaj: Rama bëri prokurorin dhe gjykatësin ndaj meje

Ish-zv.kryeministri Arben Ahmetaj, në daljen e tij për herë të parë pas largimit të tij nga Shqipëria, ka hedhur akuza ndaj kryeministrit Edi Rama.

Ahmetaj tha në emisionin e Çim Pekës se Rama bëri prokurorin dhe gjykatësin ndaj tij dhe sipas tij kjo ishte njëra nga arsyet se përse qytetarët nuk e besuan.

“Çështja e inceneratorëve u fokusua fillimisht tek Elbasani dhe Fieri, tek procedurat. Unë e kam deklaruar përpara shqiptarëve. Është e faktuar me letra. Mbase para 9 muajsh nuk më besonin, për arsye të emocionit, arsye të goditjes mediatike të paguar nga inceneratorët, për arsye të zellit të kryeministrit për të bërë prokurorin dhe gjykatësin ndaj meje, apo për të më zhveshur nga të gjitha funksionet politike, nuk po them qeveritare, të merituara. Të gjitha këto mua më kishin bindur që unë po vihesha përballë një goditje të organizuar, të pritshme dhe kur të gjithë aktorët e angazhuar kundër goditjes time, që në shtator të vitit 2021”, u shpreh ai, ndërsa u ndal më tepër tek procedurat e inceneratorëve.

Ish-zv.kryeministri pretendoi se nuk ka marrë pjesë në asnjë procedurë për 3 inceneratorët e Elbasanit, Fierit dhe Tiranës.

“Në dosjen e Elbasanit dhe të Fierit unë nuk kisha pjesë, për shkak se siç ua kam shpjeguar shqiptarëve nuk kam asnjë firmë në procedurë. Unë nuk kam marrë pjesë as në vlerësim, as në prokurim, as në përzgjedhje. Zero përfshirje kam pasur”, vijoi Ahmetaj.

Më tej, ai deklaroi se institucionet e drejtësisë po i hetojnë të gjithë jetën, por sipas tij kjo nuk po ndodh për shkak të inceneratorëve.

“Arben Ahmetajt po i hetohet e gjithë jeta, përveç inceneratorëve, gjithë jeta. Edhe marrëdhënia ime me partneren time, Eriolën, që kur ka nisur. Madje me kë kam pirë kafe, kam biseduar, kam ngrënë drekë dhe me kë kam udhëtuar. Por vetëm procedura e inceneratorëve jo, dhe inceneratorët. Pse? Sepse nuk jam pjesë e procedurës. Nuk jam pjesë. Të mos qenit pjesë e procedurës nuk e kam bërë as nga halli dhe as nga qejfi, por nuk kam pasur funksion të tillë, që të përfshihesha në procedurë, nuk kam qenë autoritet kontraktor. Madje, e kam thënë. Unë në funksionet e mia zyrtare nuk kam ndonjëherë mundësi, as të jap leje ndërtimi, as të bëj prokurim. A u bën 1.1 miliardë dollarë në rindërtim, gjithë prokurimet janë bërë nga palë të treta, autoritete nënkontratore të vendosura me ligj dhe vendime qeverie. Nuk po hetohem për inceneratorët, po hetohet jeta ime. Është interesante. Dyshimet në dosje janë e para për fshehje të ardhurash, e dyta korrupsion dhe e treta për pastrim parash”, theksoi ish-z.kryeministri.