Ahmetaj: Bledi Çuçi është urdhëruar të më ndjekë nga pas

Ish-zv/kryeministri, Arben Ahmetaj, ka deklaruar se është ndjekur nga Bledi Çuçi.

Në një intervistë, në ‘Çim Peka LIVE’ , ai shprehet se Çuçi, është urdhëruar që ta mbajë nën vëzhgim.

Ahmetaj: Unë nuk jam pjesë e kësaj dhe të vërtetën nuk e kam unë për detyrë ta zbulojë. Unë me këto që po them, po shtyj drejt së vërtetës. Pse robert Spiri do të merret me familjen time? E di ti që fëmija im tre vjec nuk ka banesë se është sekuestruar?

SPAK ka vendosur që banesa të mos përdoret? Unë nuk e financoj dot Kejsin 18 vjeç sepse gjykata ka bllokuar procedurat. A e di që kanë urdhëruar Bledi Çuçin të më ndjekë mua nga pas?

Kush e ka urdhëruar?

Parrimi I parë i drejtësisë është pavarësia dhe prokurori nuk flet por vepron. Ndaj reforma në drejtësi është shumë e rëndëisshme dhe cështja ime është shumë e rëndishme për reformën.