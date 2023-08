Afera e sterilizimit/ Berisha: Rama, Beqaj e Rrapaj vodhën me një dorë rreth 7 milionë euro

Afera me koncensionin e sterilizimit vijon të jetë në vëmendje të opinionit publik.

Ish kryeministri Sali Berisha vijon me denoncimet lidhur me këtë aferë.

Berisha shprehet se Edi Rama, Ilir Beqaj dhe Ilir Rrapaj vodhën me një dorë 5.6 milionë euro përmes koncensionit të sterilizimit.

Sipas tij kjo është dhe arsyeja pse vrapon Rama me dëshmitar dhe të dhëna të rreme.

“Rama-Beqaj- Muratori i tyre Rrapaj, faturojnë 6 milionë euro konsulencë, shpenzojnë 400 mijë euro dhe vjedhin me një dorë 5,6 milionë euro! Prandaj vrapon Rama me dëshmitar dhe të dhëna të rreme!”, shkruan Berisha në rrjetet sociale.