Açka: Më bënë terror, por do e mbledh sërish Komisionin e Medias

Flutura Açka, deputetja e Lulzim Bashës është viktimizuar për përplasjen me Gazment Bardhin dhe Flamur Nokën në Komisionin e Medias.

Açka tha se ishte përballë një terror nga dy deputetët e opozitës, por theksoi se nuk do të tërhiqet nga pjesëmarrja në komisione.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

“Nuk e kisha çuar në mendje që do ndodhesha në atë situatë, është një formë terrori. Si e shoh unë. Për nesër, vetëm nëse ka pandemi, luftë, gjendje të jashtëzakonshme mund ta bëni online, si mund të futemi ne në kafaze? Më bënë akuza që i shërbej Ramës, unë kam shumë gjëra për të denoncuar dhe nuk po i denoncoj. Mendoja se ishte e përgatitur, një ushtrim muskujsh e force që më ngjalli një shije të hidhur. Nuk e di nëse do ketë masa nesër, në kryesi nuk është diskutuar, por besoj nuk do ndodhë sërish e njëjta gjë”, u shpreh ajo.

Deputetja e Lulzim Bashës sfidoi opozitën, teksa deklaroi se do ta mbledhë sërish Komisionin e Medias.

“Po patjetër që do e mblidhja sërish javën tjetër komisionin”, theksoi Açka.