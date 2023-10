A ka fletëthirrje nga SPAK? Ilir Meta thyen heshtjen

Ish-presidenti dhe kreu i Partisë së Lirisë, Ilir Meta ka thyer heshtjen nëse ka marrë marrë fletëthirrje nga SPAK. Meta i ka cilësuar si lajme tepër banale dhe se kurrë nuk është thirrur si i kallëzuar.

Meta: Këto janë lajme tërësisht banale, sepse janë të gjitha pa asnjë përmbajtje, tema të lodhura. Dhe po kështu nuk përbën lajm fakti që Meta të shkojë në SPAK, është një dallim shumë i fortë i Metës.





Kam qënë ë SPAK me prezencën tuaj, me shkresa me dokumente. Shumë cështje nuk janë hapur, kurrë nuk jam thirrur si kallëzuar. Kam qenë e do shkoj kur do të më thërrasin. Nuk kam asnjë shqetësim nga drejtësia. Nuk ka asnjë akt të nënshkruar nga Meta fap e fap. Ka një ceshtje Meta, për Edi Ramën se është modeli i transparencës. Sa do të përpiqet Rama ta përdorë drejtësinë, ka bërë edhe bën cdo përpjekje në cdo drejtim.