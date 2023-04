A do të takohet me Sali Berishën? Ja si përgjigjet shefja e OSBE/ODIHR

Shefja e Misionit të vëzhguesve të OSBE/ODIHR në vendin tonë Audrey Glover në një konferencë për mediat është përgjigjur gazetarëve në lidhje me misionin dhe rolin e vëzhguesve në zgjedhjet lokale të 14 majit.

Zyrtarja europiane është pyetur nëse do të takohet me Sali Berishën, pasi që nga hera e fundit që ajo ka qenë në Shqipëri shumë gjëra tashmë kanë ndryshuar dhe ai është i shpallur non grada nga SHBA.

Glover në përgjigjen e saj ka theksuar se do të takohet me secilin politikan që është i përfshirë në zgjedhje.

“Ne me shumë kënaqësi kemi ndërmend të takohemi me cilido që është i përfshirë në këtë proces zgjedhor”, ka thënë ajo.