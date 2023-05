A do të japë dorëheqjen pas humbjes në Shkodër? Ja si përgjigjet Berisha

Ish-kryeministri Sali Berisha ka dalë sot në konferencë për mediat për të folur për rezultatin e zgjedhjeve të 14 majit. I pyetur për humbjen në Shkodër, nëse mban përgjegjësi dhe nëse do të japë dorëheqjen, Berisha tha se nuk tërhiqet kurrë para bandave dhe krimit shtetëror dhe jo shtetëror.

Ai deklaroi se Shkodra është shembulli më i shëmtuar në të cilin u votua si në rrethim nga banda të Edi Ramës dhe u përdorën sasi kolosale, dhjetëra milionë euro dhe unë jam i sigurt se qytetarët e Shkodrës zgjedhën e krimit.

Si e lexoni votën e qytetarëve, veçanërisht të Shkodrës, a mbani përgjegjësi, a do të jepni ju dorëheqjen?

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Shkodra votoi nën pushtim të vërtetë. Të gjitha poll-et e kundërshtarëve tanë, por edhe tonat e nxirrnin Bardh Spahinë 14-16 pikë përpara. Në qoftë se mendon ti apo ndokush tjetër se tërhiqet Sali Berisha para krimit ai sheh veshin e tij pa pasqyrë. Kurrë unë nuk tërhiqem para bandave dhe krimit shtetëror dhe jo shtetëror. Shkodra është shembulli më i shëmtuar në të cilin u votua si në rrethim nga banda të Edi Ramës. Në Shkodër u përdorën sasi kolosale, dhjetëra milionë euro dhe unë jam i sigurt se qytetarët e Shkodrës zgjedhën e krimit, pushtetin e krimit nuk do ta pranojnë.

Berisha iu bëri thirrje mbështetësve të qëndrojnë fuqishëm për të rivendosur me çdo kusht, të drejtën e lirë të votës së shqiptarëve. Ai theksoi se PD ka në disponim me qindra fakte, dokumente me të cilat Rama ka ndërhyrë dhe ka ndryshuar rezultatin e zgjedhjeve.

“Të gjithë ata të dëshpëruar nga kjo maskaradë zgjedhore dhe po bëjnë gati valixhet të ikin janë të ftuar të qëndrojnë fuqishëm për të rivendosur me çdo kusht, të drejtën e lirë të votës së shqiptarëve. PD ka në disponim me qindra fakte, dokumente me të cilat Rama ka ndërhyrë dhe ka ndryshuar rezultatin e zgjedhjeve. Ka me dhjetëra padi në organet në të cilat janë vegla të partisë shtet. PD do paraqesë një raport shumë serioz, pranë të gjitha autoriteteve që vëzhguan zgjedhjet dhe kancelarive të BE dhe vendeve mike për të faktuar në mënyrë të pakundërshtueshme dhunimin masiv, shkelmimin masiv të së drejtës dhe rezultatit të këtyre zgjedhjeve. Ajo çka ne qëndrojmë plotësisht është se në një seri bashkish kandidatët janë të krimit, të drogës dhe votëblerjes. Ajo çka ne konstatojmë, se numërimet janë një pazar i turpshëm që vazhdon të bëhet çdo minutë. Pra, kësaj shëmtire elektorale opozita me besimin më të madh do t’i përgjigjet në mënyrën më të fuqishme. Ne nuk heqim dorë kurrë nga ai zotim solemn që kemi, të bëjmë gjithçka që shqiptarët të votojnë të lirë”, tha Berisha.