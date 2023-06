A do e mbështesë Bashën për kreun e PD-së? Alibeaj: Ka të drejtën të kandidojë kushdo

Enkelejd Alibeaj është pyetur nga gazetarët nëse do të mbështesë Lulzim Bashën, nëse ky i fundit do të rikandidojë për kreun e PD-së. Alibeaj tha ka të drejtën të kandidojë kushdo që dëshiron.

"Diskutim që e refuzoj. Unë mbështes një parti me rregulla statutore demokratike, pushtet të ndara që kontrollojnë kryetarin, me pushtet që delegohen, me pushtet të decentralizuar. Kërkohet një rindërtim i PD-së, nuk do duhet shfokusuar nga fakti se kush do jetë kryetar. Ka të drejtën të kandidojë kushdo”, tha Alibeaj.