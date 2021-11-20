8 vjetori i vdekjes së Olldashit, Igli Cara mesazh të ‘koduar’ për PD-në
Ish-deputeti Igli Cara ka kujtuar ditën e sotme Sokol Olldashin në 8-vjetorin e vdekjes., duke dhënë një mesazh të koduar për gjendjen aktuale të Partisë Demokrati
Cara duket se ka rezerva për lidershipin e Bashës, gjë në fakt edhe është kuptuar nga pozicionimi i tij krah Berishës me pjesëmarrjen në “Foltore”.
Teksa kujton zgjedhjet për kryeter të PD-së në 2013-ën, kohë kur Olldashi humbi përballë Bashës, Cara kujton fjalët e mikut të tij, “profecia” e të cilit sipas Carës është bërë realitet.
Bisedat e mbrëmjeve të vona, me Sokolin, pas zgjedhjeve për kryetarin e Partisë Demokratike në 2013, kishin trishtim, reflektim, projeksione për të ardhmen …
Midis shumë gjërave të mençura të tij, kujtoj si sot:
“- Do të vijë një ditë dhe do të shohim…!”
Profecia u bë realitet !
I paharruar kujtimi yt,
Kol Olldashi!faxweb