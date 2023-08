5 vende të BE-së nuk e njohin Kosovën/ Kurti në Bled: Atmosfera e mirë, optimistë të bashkohemi

Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, në Forumin Strategjik të Bledit tregoi se çfarë po bën për njohjen e shtetit të Kosovës nga vendet që akoma nuk e kanë njohur, si dhe foli për procesin e anëtarësimit në BE.

Brenda BE-së ka 5 vende që akoma nuk ju kanë njohur si shtet. Çfarë po bëhet nga ana juaj që këto vende t'ju pranojnë?

“Më 15 dhjetor të vitit kaluar i kemi dhënë kërkesën për anëtarësim në BE. Është e vërtetë që 5 vende ende nuk na njohin. Ne po punojmë me ta. Atmosfera është më e mirë se më parë. Ka disa hapa të vegjël dhe shpresoj se do të na njohin. Një mënyrë tjetër si përpiqemi të bindim vendet skeptike është përmes progresit ekonomik e demokratik.”, tha Kurti.

"Kosova është në krye të 6 vendeve për shtetin ligjor, të drejtat dhe jemi optimistë të bashkohemi me BE-në, jo vetëm për të përfituar, por dhe për të kontribuar. Është e rëndësishme të jemi të harmonizuar në bazë të politikave të vlerave."