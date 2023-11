36 mijë refugjatë në Shqipëri/ Akil Pano ngre “alarmin”: T’i mbash në një kamp është bombë me sahat

Pastori Akil Pano ka komentuar marrëveshjen mes Italisë dhe Shqipërisë për emigrantët nga vendet e treta, ku në Shqipëri do të vijnë 36 mijë refugjatë.

I ftuar në emisionin Now me Erla Mhillin, Pano ka theksuar se të mbash mbyllur në një kamp 36 mijë burra është një bombë me sahat pasi kanë nevojë për raporte intime dhe nga kjo sipas Panos do të hapet vendi për trafik të qënieve njerëzore.

“Të mbyllen 36 mijë burra në një kamp është bombë me sahat , janë burra kanë nevojë për raporte intime me vazja dhe gra. Kjo do hapë vendin për trafik të qënieve njerëzore. Nëse vajzat nuk do të jenë shqiptare do jenë nga vende të tjera që do të punojnë si punonjëse seksi për të plotësuar nevojat seksuale të këtyre individëve. Kush përfiton nga ky vendim”, tha Pano.