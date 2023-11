“10 kopshte pa licencë”/ Manastirliu: Reformë në arsimin parashkollor, zero tolerancë për dhunën!

Pas dhunës ndaj 3-vjeçares në kopshtin privat “Stinët”, ministrja e Arsimit, Ogerta Manastirliu, ka paralajmëruar se do të reformohet sistemi parashkollor. Manastirliu, në një konferencë për media, u shpreh se reforma do të fokusohet në shumë aspekte, duke përfshire dhe kualifikimin e edukatoreve që të garantohet rritja dhe zhvillimi i fëmijës. “Reforma në sistemin parashkollor ka për fokus jo vetëm të analizojë ku jemi dhe çfarë kemi bërë, por jemi të fokusuar dhe një tjetër aspekt që lidhet me mbështetjen financiare të edukatoreve dhe kualifikimin e tyre.Duhet të garantojmë që fëmijët të kenë të gjitha aspektet e edukimit, por dhe sigurinë maksimale, duke siguruar instrumente që do të parandalojnë përsëritjen e rasteve.

Reforma është në krye të prioriteteve tona. Fëmijët janë të parët dhe nevoja për të patur një analizë shumë më të thellë dhe për të adresuar çështjet, kërkohet një rishikim të standardeve dhe rikategorizim të standardeve që ofrojnë kopshtet”, tha ministrja. Manastirliu tha gjithashtu se nga inspektimet, rezultojnë 8 kopshte të palicencuara dhe 2 që u është refuzuar licenca. “Janë 8 kopshte jopublike që nuk kanë aplikuar për licencë dhe dy të tjera që uështë refuzuar licenca. Po kryhen të gjitha inspektimet dhe në përfundim do të merren masa me gjobë dhe pezullim aktiviteti”, tha ajo.