“Krim, krim, krim”, Berisha ngre alarmin: Fierza e zbrazur si kurrë më parë!

Ish kryeministri Sali Berisha ka ngritur alarmin teksa thotë se liqeni i Fierzës është e zbarzur si kurrë më parë.

Sipas Berishës, në vend që të ruhej për vjeshtë, Fierza u zbraz me shpjetësi marremendese duke rënë në kuotën 269 m.

Berisha:

“Fierza e zbrazur si kurre me pare! Hajni, hajni dhe vetem hajni!

Te dashur miq, me 23 korrik 2021 liqeni i Fierzes ishte ne kuoten 296,7m. Ne vend qe te ruhej per vjeshte Fierza u zbraz me shpjetesi marremendese duke rene fund te shtatorit ne kuaten 269 m. Energjia u shit me çmimin qesharak 42€ mgë nderkohe qe ne burse energjia shitej me 130€.

Sigurisht qe bleresi e shiti energjine e blere me 42€ nga KESH e shiste me 130€ pra 88€ me shtrenjte se sa e kishte blere duke i ndare ato me narkqeveritaret! Krim, krim, krim. Sb”, shkruan Berisha.