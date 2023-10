SkyShowtime zbulon një listë spektakolare të filmave dhe serialeve për këtë muaj

SkyShowtime, platforma premium e transmetimit e njohur për ofrimin e argëtimit të nivelit të lartë, është gati të mahnisë abonentët e saj këtë muaj me një grup emocionues filmash dhe serialesh. Nga dramat tërheqëse te komeditë gazmore dhe intrigat emocionuese politike, ka diçka për të gjithë në ofertat e këtij muaji.

Duke nisur nga sezoni i ri i Frasier ku do të ndjekim jetën e Frasier-it ndërsa ai kthehet në qytetin e tij të lindjes në Boston, Massachusetts, duke u përballur me sfida të reja, duke krijuar marrëdhënie të reja dhe duke ndjekur disa ëndrra të vjetra. Një tjetër serial që rikthehet është “Fellow Travelers”, historia epike e dashurisë dhe thrilleri politik bazuar në romanin e Thomas Mellon. E ndërsa "Dreamland" është një dramë e ngarkuar emocionalisht që zbulon sekretet, gënjeshtrat, dashurinë dhe aspiratat e një familjeje me katër motra.

Sigurisht nuk mungojnë as emra si: “Yellowjackets”, “Code name: Annika”, “Fleeting Lies”, “Special Ops: Lioness”

Por SkyShowtime surprizon audiencën e tij edhe me filma premiere këtë muaj. Dy nga emrat më të shumëpritur janë: Super Mario, The Movie dhe Infinity Pool.

Bëhuni gati për një aventurë plot argëtim me Mario dhe Luigi, ndërsa ata nisin një mision për të shpëtuar Princeshën Peach nga kthetrat e Bowser-it të lig.

E ndërsa Alexander Skarsgard dhe Cleopatra Coleman udhëheqin në një udhëtim ekzotik të kthyer në makth në "Infinity Pool". Nën drejtimin joshëse dhe misterioze të Gabe (Mia Goth), një aksident tragjik i çon ata në një vendpushim të largët. Shikoni ndërsa çifti lundron në një rrugë të rrezikshme drejt mbijetesës.

Me një listë kaq të jashtëzakonshme, SkyShowtime padyshim po jep më të mirën në argëtim këtë muaj. Pra, merrni kokoshkat tuaja dhe përgatituni për një muaj të mbushur me histori magjepsëse, personazhe të paharrueshme dhe aventura emocionuese. Mos e humbisni!