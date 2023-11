SkyShowtime sjell festat në shtëpinë tënde me një listë magjike filmash

Fundviti merr më shumë kuptim prej festave. Qyteti fillon e zbukurohet me dritat shumëngjyrëshe dhe atmosfera e ngrohtë nis e gjallërohet. Për ta shtuar akoma edhe më shumë shpirtin festiv, Sky Showtime ka krijuar një listë unike filmash e serialesh për të gjithë ata që duan të sjellin në ekranin e vogël këtë ndjesi.

Dhjetori do të jetë i mbushur me një shumëllojshmëri kategorish për çdo shikues. Për këtë të jeni të sigurtë!

Niseni këtë muaj festash me Grinch-in inatçor por evente të ndryshme e përballin atë me banorët e Huvillit derisa edhe ai i bashkohet atmosferës së hareshme. Argëtohuni me “Bad Santa” ku 2 kriminelë të veshur si Babagjyshi i Krishtlindjes njohin një fëmijë tetë vjeçar që iu prish të gjitha planet.

Por festa nuk mbaron këtu, Sky Showtime e di që kur ka pushime fundviti është koha për maratona, dhe jo nuk e kemi për ato që duhet të vraposh. Siç u ka hije fundjavave merrni kokoshkat dhe bëhuni gati për maratonat epike. Nga filmat festiv si “The Holiday” apo “White Christmas”, e më pas klasikët si “The Godfather”, e deri tek filmat e mbushur plot me aksion si “Mission Impossible” apo “Transformers”.

Përgatituni për një dhjetor magjik të mbushur me aventura emocionuese, histori të paharrueshme dhe personazhe argëtuese për gjithë familjen. Gëzuar festat!