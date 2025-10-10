Shtyhet për herë të dytë seanca paraprake ndaj Erion Veliajt, zbulohet arsyeja
Lajmifundit / 10 Tetor 2025, 10:56
Është shtyrë seanca në Gjykatën e Posaçme për hetimet ndaj dosjes së Erion Veliajt.
Mësohet se shkak është bërë mosparaqitje e avokatëve, për shkak se vazhdon ende bojkoti pas vrasjes së gjyqtarit, Astrit Kalaja.
Seanca e radhës u caktua më datë 21 tetor në orën 09:00, ku edhe do të vendoset nëse dosja ndaj Veliajt, bashkëshortes së tij dhe personave të tjerë, do te kalojë apo jo për gjykim.
Të enjten e 2 tetorit Gjykata e Lartë rrëzoi rekursin e Erion Veliajt, i cili kërkon zëvendësimin e masës së sigurimit personal “arrest në burg” me një masë më të butë.