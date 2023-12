Shfaqje dhe filma të rinj emocionues që vijnë në SkyShowtime në 2024

SkyShowtime po përgatitet për një fillim madhështor të vitit të ri duke nxjerrë në pah dhjetë tituj të rinj, emocionues që do të vijnë në platformë gjatë vitit 2024. Me një listë me një sërë serish të reja dhe origjinale, tituj rajonalë dhe ekskluzivë, SkyShowtime tregon se është gati të mbajë vëmendjen tuaj para ekraneve këtë vit dhe t'ju ofrojë orë të pafundme argëtimi kulmor.

Apples Never Fall

Në krye të listës së përmbajtjeve të reja është seriali ekskluziv Apples Never Fall, i cili bazohet në librin me të njëjtin emër nga Lien Moriarty dhe tregon historinë e familjes Delaney në dukje të përsosur. Ish trajnerët e tenisit Sten (Sem Nil) dhe Xhoj (Anet Bening) shesin akademinë e tyre të suksesshme të tenisit për t'iu përkushtuar "viteve të arta të jetës" dhe katër fëmijëve të tyre të rritur. Kur një grua e plagosur shfaqet në derë, duke sjellë eksitimin e shumëdëshiruar në jetën e tyre, gjërat marrin një kthesë të papritur dhe anëtarët e familjes mësojnë gjëra për njëri-tjetrin që nuk do t'i kishin menduar kurrë t'i pyesnin. Misteri “Apples Never Fall” mbërrin në SkyShowtime në Mars 2024.

HALO Sezoni 2

Sezoni i dytë i shumëpritur i HALO vjen në SkyShowtime në shkurt 2024. Dy episodet e para do të jenë në dispozicion më 9 shkurt, ndërsa pjesa tjetër e episodeve do të shfaqen çdo javë në vijim. Në sezonin e dytë, Master Chief John-117 udhëheq ekipin e tij të spartanëve elitarë kundër kërcënimit të huaj të njohur si Covenant (Besëlidhja). Me gjithë universin në prag të shkatërrimit, Xhoni niset në kërkim të çelësit të shpëtimit njerëzor, ose fundit të njerëzimit - HALO.

Knuckles

"Knuckles" është seriali i parë televiziv në "botën e zgjeruar kinematografike të Sonic the Hedgehog". Seriali i ri i veprimit të drejtpërdrejtë ndjek Knuckles në një aventurë emocionuese dhe gazmore të zbulimit të vetvetes pasi ai pranon të stërvit Wade si mbrojtësin e tij dhe t'i tregojë rrugët e Echidna Warriors.

Mary & George

Një tjetër seriali i ri që do të shfaqet në ekranin e vogël është drama psikologjike historike e guximshme Mary & George, i cili tregon historinë e një nëne dhe djalit që planifikojnë, joshin dhe vrasin për të fituar Gjykatën e Anglisë dhe shtratin e Mbretit Xhames I. Me protagoniste Xhuliane Mur (Still Alice, From Heaven), së bashku me Nikolas Galicine (Cinderella, Purple Hearts) dhe Toni Kurran (Mayflies, Your Honour). Seriali bazohet në historinë e vërtetë të Meri Uilliers, e cila rriti djalin e saj të pashëm dhe karizmatik Xhorxh për të joshur mbretin Xhames I dhe për t'u bërë i dashuri i tij i fuqishëm.

Mission Impossible – Dead Reckoning Part One

AGJENTI ITHAN HUNT ËSHTË SËRISH KËTU! Duke u rikthyer në rolin e tij më të njohur, Tom Kruz tregon edhe një herë se ai është një yll i vërtetë i filmit aksion në filmin e ri Mission Impossible - Dead Reckoning Part One. Agjenti Hunt dhe ekipi i tij nisin misionin e tyre më të rrezikshëm deri më tani: të gjejnë armën e re ultra të fuqishme që kërcënon të shkatërrojë njerëzimin, përpara se të bjerë në duar të gabuara.

TED

Seriali ekskluziv, premiera e të cilit tashmë është paralajmëruar për 22 shkurt, është një paraardhës i hitit të njohur të boks ofisit "Ted" nga fituesi i çmimeve Seth Mekfarlejn. Kthehemi në vitin 1993, kur ariu “Ted” jeton me mikun e tij më të mirë, 16-vjeçarin Xhon Benet (Maks Burkholder) në shtëpinë e prindërve të tij. Aventurat e tyre të përditshme testojnë miqësinë e tyre, e cila ngadalë forcohet në çdo episod pasues.

The Curse

Kritikët vlerësuan serialin origjinal të SkyShowtime “The Curse”, i krijuar, shkruar dhe prodhuar tërësisht nga Beni Safdi dhe Nejthan Filder. Përveç të dyve, në rolet kryesore shfaqet edhe Ema Stoun (Birdman, La La Land), dhe seriali përshkruan jetën e një çifti të sapomartuar që përpiqen të imponojnë stilin e tyre të jetesës eko-përgjegjëse në komunitetin e vogël të Espanolës në Nju Meksiko.

The Tattooist of Auschwitz

Seriali origjinal i SkyShowtime “The Tattooist of Auschwitz” do të jetë në dispozicion për t'u transmetuar gjatë vitit 2024 në shumicën e tregjeve ku platforma e transmetimit është aktive. Bazuar në bestsellerin me të njëjtin emër nga Heather Morris, ai luan Xhona Hauer-King (The Little Mermaid) dhe Ana Prohniak (Baptise), si dhe i nominuari për Oskar, Harvi Kajtel (Pulp Fiction, The Irishman) në rolin e Lajlit të madh.

Këta tituj të rinj emocionues janë vetëm disa nga ofertat e pasura të SkyShowtime, të cilat do të jenë në dispozicion nga fillimi i vitit 2024, pas një viti shumë të suksesshëm 2023, i cili pa në platformën e transmetimit tituj si “Babylon”, “Fellow Travelers”, “Frasier”, “Poker Face”, “Special Ops: Lioness” , seria origjinale “Yellowjackets” dhe shumë të tjera.

