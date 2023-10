Sezoni i dytë i serialit hit Yellowjackets në SkyShowtime nga 28 tetori

Sezoni i dytë i serialit SHOWTIME® të nominuar për Emmy® do të shfaqet premierë në SkyShowtime këtë të shtunë

Sezoni 1 i Yellowjackets, tashmë i disponueshëm në SkyShowtime, ka një rezultat të rrallë 100% në Rotten Tomatoes dhe ka marrë shtatë nominime Emmy®.

Prodhuar nga SHOWTIME, sezoni i dytë do të jetë gati për transmetim në SkyShowtime në Shqipëri me episode të reja që dalin çdo javë, nga 28 tetori.

Që në datën 28 tetor, fansat e këtij seriali dramatik thriller me vlerësimin më të lartë do të jenë në gjendje të ndjekin fatin e mëtejshëm të personazheve të tij në sezonin e dytë.

Yellowjackets s2 do të jetë i disponueshëm për t'u transmetuar në SkyShowtime në Shqipëri me episode të reja çdo javë.

Krijuar nga Ashli Lajëll dhe Bart Nikërson (Narcos), në Yellowjackets luan kandidatja për çmimin Emmy® dhe fituesja e çmimit të zgjedhur nga kritika, Melani Linski (Castle Rock), kandidatja e çmimit Oscar® dhe Emmy®, Xhuljet Ljuis (Camping), kandidatja e çmimit Emmy®, Kristina Riçi (Z: The Beginning of Everything) dhe Touni Sajpres (Unforgettable).

Sa epikë mbijetese, aq edhe histori psikologjike horrori dhe dramë që prek dramat e rritjes, Yellowjackets është saga e një grupi gjimnazistesh, lojtare futbolli të talentuara, që u kthyen në të mbijetuarat me (apo pa) fat nga rrëzimi i një avioni në pyjet e largëta të veriut. Seriali rrëfen për transformimin e tyre nga një grup i ndërlikuar por i suksesshëm, në një klan të egër, si dhe ndjek jetët që ato përpiqen të rindërtojnë pas afro 25 vjetësh, duke kuptuar që e shkuara nuk është asnjëherë thjesht një e shkuar dhe ajo që ndodhi në pyll nuk ishte mbyllur ende.

Sezonit të dytë do t'i bashkohen si aktorë të rregullt: Louren Ambroz (Six Feet Under, Servant) dhe Simoun Kesëll (Obi-Wan Kenobi), së bashku me Elijah Ud (trilogjia e The Lord of the Rings) si të ftuar specialë gjatë gjithë sezonit. Në sezonin e dytë luajnë edhe Sofi Nelis (The Book Thief), Xhasmin Savoi Braun (The Leftovers), Sofi Theçër (Prospect), Samanta Hanreti (Shameless), Kortni Itën (Mad Max: Fury Road), Liv Hjuson (Santa Clarita Diet), Stivën Krugër (The Originals), Uorren Koull (Shades of Blue) dhe Kevin Alvs (Locke & Key). Yellowjackets shpërndahet në rang ndërkombëtar nga Paramount Global Content Distribution.

SkyShowtime është në dispozicion drejtpërdrejt për konsumatorët përmes aplikacionit SkyShowtime në pajisjet me Apple iOS, tvOS, Android, televizorët Android, Google Chromecast, LG, Samsung, dhe përmes faqes së internetit: www.skyshowtime.com. Çmimi mujor i SkyShowtime është 5,99 euro (pa reklama), me një periudhë prove 7-ditore që mund të anulohet në çdo kohë.

SkyShowtime është shërbimi i ri fantastik i transmetimit në Evropë. Një sipërmarrje e përbashkët e Comcast dhe Paramount Global, SkyShowtime ka mbledhur prodhimet më të mira të Hollivudit dhe argëtimin lokal në një vend të vetëm.

Nga filmat dhe serialet origjinale të markave ikonë si Universal Pictures, Paramount Pictures, Nickelodeon, DreamWorks Animation, Paramount+, SHOWTIME®, Sky Studios dhe Peacock deri në serialet origjinale nga SkyShowtime, kjo platformë është shtëpia e re e argëtimit më të mirë në Evropë.

Me daljen në gjithë tregjet e saj në fillim të këtij viti, SkyShowtime është në dispozicion në: Shqipëri, Andorrë, Bosnjë dhe Hercegovinë, Bullgari, Kroaci, Çeki, Danimarkë, Finlandë, Hungari, Kosovë, Mal i Zi, Maqedoni e Veriut, Norvegji, Holandë, Poloni, Portugali, Rumani, Serbi, Sllovaki, Slloveni, Spanjë dhe Suedi. Mundësohet nga ofrues të përzgjedhur televizionesh në disa tregje dhe në pajisjet me Apple iOS, tvOS dhe Android, në televizorët Android, Google Chromecast, LG, në televizorët inteligjentë Samsung dhe në internet.