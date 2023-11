Seriali përmbledhës Lawmen: Bass Reeves do të shfaqet në SkyShowtime nga data 18 dhjetor

Me Dejvid Ojelouo, producent ekzekutiv dhe kandidat për çmimin Emmy®, me Lourin I. Benks, Demi Singëllton, Forest Gudlak, Berri Pepër, me Donald Sathërlend, marrës të çmimit Oscar® dhe Denis Kueid, kandidat për çmimin Emmy

Ky serial ka producent ekzekutiv Tejlor Sheridan, kandidat për çmimin Oscar dhe është krijuar për ekranin nga producenti ekzekutiv dhe drejtuesi i shfaqjes, Çad Fihan