Përvojë e re televizive, ONE Albania lancon ONE TV; risia teknologjike e argëtimit!

Një produkt i ri dhe novator, platforma televizive ONE TV, u prezantua në një event madhështor të enjten e 12 tetorit nga “ONE Albania”, operatori kryesor i telekomunikacionit në Shqipëri.

Në prezencë të personaliteteve të spikatura, drejtuesit e kompanisë dhe ideatorët e projektit, shpalosën platformën që sjell një hap gjigand në modernizimin e përvojës televizive.

“ONE TV do të transformojë përvojën tradicionale televizive në një medium dinamik dhe të ndërlidhur. Kjo eksperiencë nuk ka të bëjë më vetëm me konsumin e kontentit televiziv; por ka të bëjë me përjetimin e saj, ndërveprimin dhe përshtatjen me preferencat e stilin e jetës suaj.” - tha Brano Djurovic, Drejtori Ekzekutiv i ONE Albania, gjatë eventit prezantues të ONE TV.

Platforma e re ONE TV është krijuar për t'u ofruar shikuesve një përvojë televizive superiore dhe unike, me një gamë të gjerë funksionesh dhe përmbajtjesh që i përshtaten çdo anëtari të familjes.



ONE TV ka kaluar nga shërbimi IPTV në një platformë të avancuar hibride OTT/IPTV, të mundësuar nga set-top boxes AndroidTV, duke sjellë një grup funksionesh krejtësisht të ri.

Shpërndarja efikase e përmbajtjes kombinon mënyrat e transmetimit për një ose disa pajisje, të dedikuara për personalizim sa më të mirë. Përdoruesit mund të shijojnë eksperiencën televizive në tri ekrane me aplikacionin ONE TV, të personalizojnë përvojën e tyre me Android TV Box dhe të jenë të sigurt përmes filtrit të kontrollit prindëror.

ONE Albania, krijuar pas bashkimit të dy gjigandëve të telekomunikacionit po forcon prezencën e saj si në rrjetin celular ashtu edhe atë fiks.

“Jemi krenarë që jemi njohur ndërkombëtarisht nga Omnitele, për cilësinë më të mirë të rrjetit celular në Shqipëri, sipas standardeve të njëjta me vendet e Europës Veriore. Nga ana tjetër kemi një rrjet fiks të përforcuar me investime të tjera në fibra. Një Shqipëri tashmë janë vendosur më shumë se 6000 km fibër dhe janë arritur pothuajse 220.000 familje që përdorin rrjetin tonë të fibrave”, nënvizoi Brano Djurovic, Drejtori Ekzekutiv i ONE Albania.

Përmirësimi revolucionar i platformës ONE TV të ONE Albania është një tregues i përkushtimit të kompanisë për ofrimin e zgjidhjeve të fundit dhe përmirësimin e stilit të jetesës së abonentëve të saj.

Të pranishmit në event patën mundësinë të shkëmbejnë eksperiencën mbi platformën e re ONE TV të ONE Albania ndërsa ndeshja Shqipëri-Çeki, e fituar nga kuqezinjtë me rezultat 3-0, u transmetua në platformën inovative përmes një ekrani gjigand duke sjellë një përjetim real të kombëtares në përballjen e vlefshme për kampionatin Europian të Futbollit 2024.