Pasi shpalli kandidaturën për kryetar të PD, Berisha zbulon lëvizjen e rradhës

Postimi i plotë i ish-kryeministrit, Sali Berisha

Njoftim.

Neser diten e premte me daten 29 tetor ne ora 17:00 ne Pallatin e Kultures te qytetit te Lezhes do mbahet “Foltorja: Per nje Parti Demokratike me te bashkuar, me te forte, me te hapur”.

Ftoj demokratet dhe demokratët e Lezhes te marrin pjese. Vetem te bashkuar fitojme! sb