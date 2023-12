ONE ALBANIA SHTON ARSYET PËR TË FESTUAR: MBI 100 PAKO MASIVE ME PRODUKTE SHPORTE PËR VORËN & RROGOZHINËN

Në frymën festive të sezonit, One Albania, në bashkëpunim me organizatën "Habitat" dhe Autoritetin e Shërbimit Social Shtetëror, përmbyllëm vitin duke ndarë gëzimin e festës. me familje në nevojë në Bashkinë Vorë dhe Rrogozhinë. Në kuadër të fushatës "Një dhuratë për ty" One Albania dhuroi mbi 100 pako masive me produkteve të shportës, për familjet më në nevojë, duke ndarë së bashku ngrohtësinë dhe lumturinë e sezonit festiv.

Për zbatimin e kësaj nisme të përbashkët u angazhuan stafet e One Albania, nën udhëheqjen e organizatës "Habitat" dhe Autoritetit Shtetëror të Shërbimit Social. Të bashkuar pranishëm në eventin e dorëzimit ishin Drejtori i Përgjithshëm i One Albania Z. Brano Djurovic, Z. Blerim Shela, Kryetari i Bashkisë Vorë, Z. Alfred Muharemi, Drejtori i Shërbimit Social për Qarkun e Tiranës, Z. Rezar. Vogli, Drejtori i Shërbimit Financiar dhe Social të Bashkisë Rrogozhinë dhe përfaqësues nga organizata “Habitat”.

Duke shprehur mirënjohjen e përzemërt, z. Djurovic vlerësoi përkushtimin e palëkundur të ekipit One Albania dhe shprehu vullnetin për t'u angazhuar edhe në vazhdim në aktivitete të tilla ku promovohet solidariteti dhe kohezioni mes njerëzve. Z. Djurovic bëri një ftesë të gjithë partnerëve që të bashkohen për të krijuar më shumë momente gëzimi për familjet në nevojë.

Kryebashkiaku Blerim Shela theksoi rëndësinë e këtij akti të menduar nga One Albania, veçanërisht për individët me aftësi të kufizuara dhe nevoja të veçanta, duke siguruar që i gjithë komuniteti të marrë pjesë në ngrohtësinë e festave të fundvitit.

Z. Alfred Muharemi, Drejtori i Shërbimit Social të Qarkut Tiranë, falënderoi One Albania dhe organizatën "Habitat" për përpjekjet e tyre të vazhdueshme filantropike. Ai theksoi rolin e tyre vendimtar në mbështetjen e familjeve në nevojë dhe individëve me aftësi të kufizuara në Vorë dhe Rrogozhinë.

Nisma kulmoi në Rrogozhinë, ku Drejtori i Shërbimit Financiar dhe Social përcolli falënderimet e sinqerta, edhe në emër të kryetarit të Bashkisë, duke njohur vlerën e pamasë të akteve të tilla bujarie, veçanërisht në këtë sezon dhurimi.

Me përfundimin e vitit, One Albania mbetet e përkushtuar ndaj solidaritetit dhe krijimit të një komuniteti më gjithëpërfshirës dhe të kujdesur ndaj temave dhe komuniteteve me nevoja dhe ndjeshmëri të lartë publike.