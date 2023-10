ONE ALBANIA, i vetmi operator qe redukton kostot e data roaming-ut me BE dhe Ballkanin Perendimor

Z. Péter Fekete, CEO i Grupit 4iG, gjatë nënshkrimit të Deklaratës për Roaming

38 operatorëve telefonikë të vendeve të Ballkanit Perëndimor dhe Bashkimit Europian do të mundësojë një ulje të ndjeshme të tarifave të internetit në roaming.

ONE Albania, ofruesi më i madh i telekomunikacionit në Shqipëri shënon pjesëmarrjen e tij ekskluzive për Shqipërinë në Deklaratën e Roaming-ut ndërmjet Bashkimit Evropian dhe vendeve Ballkanit Perëndimor, e cila hyri zyrtarisht në fuqi më 1 tetor 2023.

Ky bashkëpunim historik forcon angazhimin e ONE Albania për të ofruar zgjidhje unike për të qëndruar të lidhur, duke u ofruar abonentëve ulje të jashtëzakonshme në shërbimin data roaming.

Kjo marrëveshje u mundëson përdoruesve të telefonisë celulare nga Shqipëria që të kenë çmime më të ulëta për përdorimin e internetit kur ndodhen në vendet e Bashkimit Europian, si dhe anasjelltas, turistët e huaj të përdorin internetin me çmime më të lira në Shqipëri.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Konkretisht, duke filluar nga data 1 tetor 2023, të gjithë abonentët e ONE Albania do të përfitojnë ulje të ndjeshme të tarifave për njësitë e internetit Roaming, nga 60 lekë/MB në vetëm 2,4 lekë/MB. Gjithashtu, tashmë paketat ONE Roaming janë të vlefshme në një rrjet më të gjerë operatorësh ndërkombëtarë.

Angazhimi i operatorëve të telekomunikacionit, sipas Deklaratës, kontribuon në forcimin e lëvizshmërisë ndërkufitare në vendet e Ballkanit Perëndimor, si dhe përmirëson dhe thjeshton lidhjen e qytetarëve dhe bizneseve në vendet e BE-së dhe këtij rajoni.

Operatorët e telekomunikacionit, në bazë të Deklaratës, do të konsiderojnë futjen graduale të planeve tarifore dhe opsioneve për reduktimin e tarifat shtesë të roaming-ut ndërmjet BE-së dhe ekonomive të Ballkanit Perëndimor, në të dy drejtimet, nga të cilat duhet të përfitojnë qytetarët dhe bizneset e këtyre vendeve.