Ndryshime të forta në tregun e sigurimeve, ja 2 kompanitë që paguan më shumë dëme

TIRANE - 4 PRILL 2024 - Raporti i fundit i Autoritetit të Mikqyrjes financiare për muajt e parë të vitit 2024 në raport me vitin 2023, dëshmon lëvizjet e mëdha që po ndodhin në tregun e sigurimeve në Shqipëri duke i dhene fund mbizotërimit të tregut dhe duke krijuar më shumë larmi në shërbimin dhe produktet që ofrohen.

Sipas këtij raporti, evidentohet se kompanitë Albsig dhe Eurosig kanë zgjeruar peshën në treg duke mbjtur pozicionin e liderit në disa prej segmenteve të produktit.

Ndërkohë Sicred ka shifrat më të larta të aktivitetit sa i përket “sigurimit të jetës” me mbi 70 për qind të tregut për vitin 2024.

Publikimi i këtyre shifrave realizohet nga Lajmifundit.al në kuadër të transparencës pas bërjes publike të raportit të fundit të AMF-së por edhe si një ndihmë për publikun për ta informuar saktë se kush është pesha e kompanive të sigurimit në treg dhe sa për qind të dëmeve kanë paguar ato vitin e fundit të aktivittit si një tregues i cilësisë së shërbimit.

Në këtë tregues, Albsig dhe Eurosig mbajnë vendet e para në të dhënat e analizuara.

Sa i perket të dhënave të AMF për kartonin jeshil, rezulton se Eurosig ka 30.64 për qind të tregut, ndërsa pas kësaj kompanie vijnë Sigal me 28.20 për qind, Sigma Interalania Vienna 17.81 për qind.

Kjo situatë paraqet përmbytje në raport me vitin 2023 ku Sigal kishte 32.63 për qind të tregut ndërsa e dyta ishte Intersig Vienna Insurance me 22.73 për qind.

Një tjetër tregues domethënës, është ndarja e tregut të sigurimit të pasurisë në 2023, ku Albsig ka pasur 37.58 për qind, Sigal 32,59 për qind ndërsa kompani e tretë ka qenë Eurosig me 10.15 për qind të tregut.

Sa i përket sigurimit të pasursë në vitin 2024, Albsig ruan mbizotërimin me 29.02 për qind, në raport me 24.19 për qind të tregut që e ka Sigal dhe 17.99 për qind të Sigma Interalbanian.

Lidhur me dëmet e paguara në produktin e sigurimit të pasurisë, Eurosig ka mbyllur vitin 2023 me mbizotërim total me plot 76.07 për qind të tregut kompani e dytë ka qenë Albsig me 6.70 për qind ndërsa Sigal ka mbajtur vetëm 1.38 për qind të tregut në këtë segment të produktit.

Në vitin 2024, dëmet e paguara për sigurimin e pasurisë janë 59.51 për qind nga Albsig me një diferencë të konsiderueshme nga kompanitë tjera ndërsa e dyta renditet Sigal me vetëm 22,64 për qind të tregut.

Sigurimi i jetës, gjatë vitit 2023, është zotëruar në masën 58.08 për qind nga Sicred, kundrejt peshës prej 41.92 për qind të Insig.

Në vitin 2024, për këtë segment të produktit, ky tregues ka aritur në 70.08 të peshës së tregut për Sicred dhe 26.47 për qind që zotërohet nga Insig. Grafiku tregon peshën e papërfillsme në këtë produkt të kompanisë SIGAL.